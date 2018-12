Politiet ringte fordi sjåføren kjørte for sakte

Nyheter

Klokka 20.46 tirsdag kveld, første juledag, fikk politiet melding om en bil som kjørte sakte på E6 ved Lundamo. Det var sjåføren i bilen bak som ringte. Politiet fikk oppgitt registeringsnummeret, og ringte sjåføren i den saktekjørende bilen. De fikk bekreftet at eieren av bilen var ute og kjørte. Vedkommende ble konfrontert med at sjåføren bak mente kjøringa var til hinder for trafikken, og at det kunne oppstå farlige situasjoner.

Politiets operasjonsleder forklarer til Trønderbladet at sjåføren lovte å slippe bilene bak forbi, og politiet gav ingen andre reaksjoner på kjøringa.