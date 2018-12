Nyheter

I tekstmeldingene oppfordres mottakerne til å betale manglende porto via en lenke, skriver VG.

– Vi vet at det er sendt ut et relativt stort antall SMS-er i dag. Dette er noen som prøver å utnytte tiden vi er inne i. Det hender at vi sender brev med en faktura, men ville aldri gått fram på denne måten, sier pressesjef John Eckhoff i Posten.