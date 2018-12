Togtrøbbel, snø og glatte veier i juletrafikken

Nyheter

Fredag var det kolonnekjøring på riksvei 7 over Hardangervidda på grunn av uvær, og ventetiden ble beregnet til om lag én time. Også på fylkesvei 50 mellom Hol og Aurland i Buskerud måtte Statens vegvesen innføre kolonnekjøring på grunn av ruskevær.

På svært mange fjelloverganger ble det meldt om både snø, snøslaps, is og glatte partier. Flere overganger er dessuten stengt for vinteren, som Sognefjellet som ble stengt tidligere denne uka.

Snøkaoset i sør førte til flere hendelser. På fylkesvei 410 ved Hantho i Tvedestrand ble to voksne og et barn sendt til legevakt etter at bilen de satt i, kom over i motgående kjørefelt på det glatte føret. Og på Østerholtheia på E18 i Gjerstad ble to vogntog stående bom fast.

Snøværet avtar i Sør-Norge

Allerede før den store juleutfarten, oppfordret både Trygg Trafikk og NAF folk om å stresse ned, la mobilen ligge og pakke julegaver og annet trygt i bilen. 22. desember er tradisjonelt årets virkelig store bulkedag.

Meteorologene varslet for øvrig avtakende snøvær utover fredag kveld, men samtidig varsles kaldere vær og en snøgrense som vil trekke seg nærmere kysten i Vest-Agder. Det meste av Sør-Norge får imidlertid opphold i helgen, mens det vil kunne komme noe snø i Trøndelag og Møre og Romsdal lørdag. Nedbøren kommer imidlertid som regn langs kysten.

I Nord-Norge vil det komme mer snø mange steder lille julaften.

Togtrøbbel

Togtrafikken gikk ikke helt som den skulle fredag. Sørlandsbanen hadde akkurat rukket å åpne for trafikk etter å ha vært stengt i seks timer mellom Kristiansand og Gjerstad, da et tog kjørte på en busk mellom Vegårshei og Nelaug. Ifølge Bane Nor dreide det seg om et mindre tre.

Den første stansen i togtrafikken skyldtes snøtunge trær som lå over kontaktledningen – togenes strømforsyning. Banen ble stengt tidlig fredag morgen og åpnet igjen i 12.30-tiden etter at mannskaper hadde ryddet linjen for snø og trær.

Men allerede klokken 13.15 meldte NSB om nye problemer, togselskapet måtte derfor på ny jobbe med å organisere alternativ transport. Banen kunne først åpnes igjen i 16-tiden.

Også på Østlandet ble julereisende rammet av togtrøbbel, da problemer på signalanlegget mellom Svingen og Sørumsand førte til både innstillinger og forsinkelser fredag ettermiddag.

Fly til Nordpolen

Fredag var også årets travleste dag i flytrafikken i Norge, og det ser ut til at de aller fleste flygningene gikk til oppsatt tid.

– Dette er årets travleste dag med 100.000 reisende til og fra Oslo lufthavn og 250.000 totalt i hele Norge. Både på Oslo lufthavn og generelt i Norge går flytrafikken bra. Vi har hatt noen mindre forsinkelser, men i det store og hele har avgangene gått til oppsatt tid, sier kommunikasjonssjef Kristian Løksa i Avinor til NTB.

Det gjelder også de populære «juleavgangene» til juledestinasjoner som Nordpolen, Skomakergata og Låven, og ikke minst Reisen til julestjernen, som Oslo lufthavn har satt opp de siste dagene.

– De går helt utmerket, dette er en morsom liten ting vi gjør bare for å skape litt ekstra julestemning. Vi satser på at alle dem som skal reise til for eksempel Nordpolen, kommer fram. Julenissen leser opp informasjon om flygningene og dette er noe folk synes er veldig hyggelig, smiler Løksa.