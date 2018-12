Se, det er ingen kø på Heimdalsmyra en fredag ettermiddag!

Nyheter

Onsdag ble E6 mellom Melhus og Trondheim åpnet i sin helhet åpen for bilistene. Og det merkes godt på trafikkflyten.

Fredag ettermiddag gledet veitrafikksentralen seg over trafikkavviklingen.

- For første gang på lang tid har vi ingen kø på E6 over Heimdalsmyra fredag ettermiddag. Den nye vegen mellom Tonstad og Melhus med fire felt gjør at trafikken flyter bedre. Vi ønsker dere alle en riktig god jul, skriver veitrafikksentralen på Twitter.

Kan kjøre på firefelts E6 mellom Melhus og Trondheim før jul Statens vegvesen gir førjulsgave til bilistene, og åpner alle feltene på ny E6 i neste uke.

Stor trafikk

Trafikken på E6 er stor, og ifølge Statens vegvesen passerer 25.000 kjøretøy daglig tellepunktet på Klett. Med passasjerer i biler, lastebiler og lastebiler blir antallet ifølge vegvesenet, minst 30.000.

Ifølge tellinger pendler 10.000 til Trondheim fra Klæbu, Melhus, Skaun, Orkdal og Midtre Gauldal.