Litt av en julegave i Soknedal

Også i år brukte Inger Østhus og Per E. Ekle en dag før jul til å dra rundt som et omreisende julenissepar. Først besøkte de barna ved Soknedal barnehage, der et julenissebesøk alltid er velkommen og artig. De eldste i bygda vart heller ikke glemt, da de også svingte innom Soknedal Bo- og dagsenter. Det livet skikkelig opp og vart artig da nissemor og nissefar kom inn midt under julebingoen og kaffen. Etter hvert vart det oppklart hvem som skjulte seg bak nisseklærne. Etter litt juleprat, kom kakeboksen med heimelaga «kveinnbrød» opp fra strisekken, for å gi god førjulsstemning for de som bor ved og på «Hjemmet» i Soknedal.

Julenissene hadde med seg en gladnyhet om at en splitter ny TV på 75 tommer skulle monteres på veggen i fellesstua denne dagen. Det var Inger Østhus som tente på ønsket om ny TV og kasta seg rundt og tok en ringerunde for å gå givere til en større TV. De gode giverne til den flotte julegaven er Soknedal sanitetsforening, Soknedal Bygdekvinnelag, Soknedal menighetsråd, Soknedal Sparebank og Soknedal husflidslag.

-Vi er heldige og veldig takknemlig overfor Inger og giverne for å ha fått denne store gaven. Vi gleder oss til å bruke den, så nå skal fellesstua bli brukt mer enn før, var tilbakemeldinga fra ansatte ved Soknedal Bo- og dagsenter.