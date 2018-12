Gir 10.000 kroner til rullestolmotor

Nyheter

Gauldal demensforening bevilget nylig, etter søknad, en pengestøtte for en kjøremotor til en ny rullestol til avdelingen Livsglede ved Midtre Gauldal sykehjem på 10.000 kroner.

Tirsdag overrakte leder i Gauldal demensforening, Tor Arne Granmo, sekretær Eldbjørg Tangvik, styremedlem Brit Bolland og mangeårig aktiv styremedlem Oddbjørn Gylland en storsjekk som et symbol på pengegaven til Berit Engesmo ved avdelingen Livsglede. Hun tok imot sjekken med stor takknemlighet ut fra at dette er et meget viktig bidrag for å få tak i en kjøremotor til avdelingens andre kjøremotor.

Suksess med pårørendeskole i Midtre Gauldal – Rundt 80 prosent av dem som bor på sykehjem i Norge har demens, og vi må få mer kunnskap ut til folk om sykdommen.

–Det er med stor takknemlighet og glede vi tar imot denne betydelige pengegaven fra Gauldal demensforening, forteller Berit Engesmo. Leder i Gauldal demensforening, Tor Arne Granmo, forteller at denne søknaden ble vedtatt ganske raskt.

–Vår demensforening var også så heldig å få en betydelig pengegave da Støren Helselag ble nedlagt for noen år siden og det var derfor veldig naturlig å innvilge en pengegave til Livsglede på Midtre Gauldal sykehjem da de søkte om det det, forteller han. Det er noe sekretær Eldbjørg Tangvik, styremedlem Brit Bolland nikker bifallende til. Mangeårig tidligere styremedlem i Gauldal demensforening og fremdeles opptatt at demenssaken, Oddbjørn Gylland, nikker bifallende med og er også glad for at den betydelige summen ble innvilget.