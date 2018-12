Sovnet av på bussen og så fant politiet narkotika

Nyheter

Mannen i slutten av 20-årene skulle ta buss til Melhus i februar i år, men sovnet av og våknet ikke før bussen var kommet til Støren. Da han kontaktet en politipatrulje, besluttet de å ransake ham og fant to narkotiske tabletter. Ransaking hjemme hos mannen som bor på en annen kant av landet, førte til at politiet fant omtrent 23 gram amfetamin i fryseren hans.

Nå er mannen dømt i Sør-Trøndelag tingrett. Retten har dømt mannen til 116 timer samfunnsstraff. Tidligere har mannen sittet fire dager i varetekt. Han har erkjent straffskyld for tiltalepunktene og har vedtatt dommen.

I tillegg til oppbevaring av amfetamin i fryseboksen, er mannen også dømt for å ha hatt 2,58 gram amfetamin på seg og et annet sted samt for oppbevaring av narkotiske tabletter samt dopingmidler. Videre er han dømt for å ha kjørt 80 km/t i 70-sone på E6 på Lundamo 11. mars, for kjøring uten førerkort og for ikke å ha hatt godkjente kjennemerker på bilen. Førerkortet mistet han i 2012. Mannen er domfelt åtte ganger tidligere.