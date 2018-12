Ikke alle har råd til julegaver, det vil elevene på Lundamo gjøre noe med

Nyheter

Elevrådet ved Lundamo skole tok tidlig i høst initiativ til en «julegavedugnad» blant de som hadde lyst til å være med av skolens elever og deres foreldre/foresatte, og julegavene strømmet på.

På forhånd snakket elevrådet i klassene om at det dessverre er slik at det i vår egen kommune ikke er alle som har midler til å kjøpe julegaver til familie og venner, og det ønsket elevene å gjøre noe med.

Stor giverglede

Onsdag 12. desember kom diakon Tone Njøs innom på gaveoverrekkelse og et hyggelig møte med skolens elevråd. Njøs har i mange år engasjert seg for å hjelpe dem som ikke har midlene til de ekstra utgiftene julen medfører: julegaver, julemat og annen julehygge. De familiene som trenger det tar direkte kontakt med Tone Njøs og forteller om behovene sine.

Ved Lundamo skole var givergleden stor, og det strømmet på med pakker hvor det for eksempel sto «Lego, gutt 8 år», «Ullundertøy jente 6 år» etc. Alt innholdet i pakkene var selvfølgelig nytt/ubrukt. Ut fra påskriften på pakkene, kan Njøs fordele gavene slik at de passer best mulig til mottaker.

Tabu i vårt rikeland

Elevrådet og diakon fikk en trivelig prat over saft og pepperkaker. Her kunne Tone svar på spørsmål rundt et tema som er litt tabu i vårt lille rike land. Utenpå kan velstand være bra, men det er ikke slik for alle familier – selv om det kan se slik ut.

- Vi var innom flere tema som elevene hadde tanker om, blant annet tigging, økonomi, fattigdom. Det å sette pris på det man har. Det trenger ikke å være en stor gave for å spre glede. Gi med hjertet – det er tanken som teller, forteller skolesekretær Turid Gjervan Opland i en epost med bilder fra Lundamo skole.



Som takk for elevrådets bidrag mottok elevene et kort med påskriften «Fredfull Jul». Måtte alle få oppleve det. Både innenfor husets fire vegger – og der ute. Med dette ønsker små og store ved Lundamo skole alle ei fin og trivelig jul og et godt nytt år!