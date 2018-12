Nå kan barna på Hovin skole gå på skøyter

Nyheter

Forrige helg laget Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Hovin skole skøytebane utenfor skolen.

– Dette er et flott aktivitetstilbud for store og små, og vi er heldige som har skolen og FAU til å ordne skøytebanen, sier leder for trim Elisabeth W. Lehn på hjemmesiden til Hovin IL.

Ifølge Nils Bakken, som er en av de med ansvaret for skøytebanen, hentes vanningsutstyr ut på skolen og banebelysningen på kunstgressbanen brukes av og til.

Banen må jenvlig vannes for at kvaliteten skal være optimal.