Oddvar Brå fornøyd med boksalget

Nyheter

Thor Gotaas' «Oddvar Brå – et skiløperliv» har solgt i 17.000 eksemplarer etter lanseringa i høst, og det er både skikongen og forlaget Gyldendal meget godt fornøyd med.

– 17.000 eksemplarer er veldig bra for denne typen bok, og vi er veldig fornøyd med boksalget, sier markedssjef Harald Ofstad Fougner.

Helt spesiell

Markedssjefen tror at Oddvar Brå er helt spesiell, og at han var viktig for Norge i den perioden han var aktiv.

– Dette var før kjendisenes tid, og han var en av de få kjendisene på den tida, sier Ofstad Fougner.

Signerte

Søndag var Oddvar Brå på Melhustorget for å signere bøker, og han forteller at han solgte 12–15 bøker.

– De fleste hadde bestemt seg for å kjøpe boka før de kom inn i butikken, sier Brå som tok seg tid til å slå av en prat med folk som kom bort til standen.

Brå er litt beskjeden på egne vegne, og sier at boka ble til fordi ungene hans oppfordrer ham til å skrive ned historien om skikarrieren. Skihelten fra Hølonda var aktiv på 1960-tallet, 1970-tallet og 1980-tallet, og er blitt kjent som mannen som brakk staven midt under innspurten i VM. Boka forteller også om bestemora som ikke fikk treffe barnebarnet Oddvar, og samfunnsutviklinga gjennom flere tiår.

Fullsatt samfunnshus da skihelten kom til hjembygda Bygdefolket ga stående applaus til skihelten Oddvar Brå, og hovedpersonen skrev autografer så blekket sprutet.

Mange vil treffe Oddvar Brå Den nye boka om skihelten fra Hølonda vekker stor oppsikt.

Før jul har Brå vært hektisk opptatt med bokpresentasjon, og denne uka skulle han ha nummer 50 før han kom i mål før jul. I høst samlet Brå full sal på Hølonda da han kom til hjembygda for å fortelle om blant annet oppveksten og hva foreldrene hans har betydd for skikarrieren.