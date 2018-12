Mange var ute i skisporene på Jårakjølen

Nyheter

- Dette er vår tredje skitur i vinter og den første på Jårakjølen, sier Nina Norvik-Strand som lørdag var på skitur sammen med Mats Håkon Norvik-Strand.

Paret fra Trondheim var godt fornøyd med snøforholdene og skisporet, og forteller at nye skiturer på Jårakjølen frister.

En annen skiløper forteller at det er skare på Gimse, og at det ser ut til at regn kom som snø på Jårakjølen da det kom nedbør slik at det var lettere å gå på ski på Hølonda. Snøen på Jårakjølen er for øvrig dekket med store snøkrystaller.

Skiløpere fra fjern og nær var ute på skitur, og lot seg ikke skremme av at det var 15-17 kuldegrader. Flere barnefamilier var også ute på skitur.

