Ungdomsrådet er skuffet over at det ikke er satt av penger til ungdomshus

– Ungdomsrådet synes det er synd at politikerne ikke fant rom i budsjettet for å bevilge penger til et ungdommens hus på Lundamo. Vi forstår at kjøpesummen er for høy, men vi hadde håpet på en konkret sum så vi har noe å gå ut fra under videre forhandlinger. Likevel oppfatter vi politikerne som positive, og vi håper på et godt videre samarbeid i saken, sier Maren Grøthe, leder for Melhus ungdomsråd til Trønderbladet etter kommunestyremøtet.

Bankbygget

Det var Lundamo Arbeidersamfunn som foreslo at kommunen kunne kjøpe det tidligere bankbygget på Lundamo, og gjøre det om til et frivillighetens hus med plass til blant annet fritidsklubb. Dagens fritidsklubb holder til i tilfluktsrommet på Lundamo skole, og både komité for oppvekst og kultur og ungdommene mener at forholdene ikke er tilfredsstillende. Prisen på bankbygget som lenge har stått tomt, har vært tung å svelge for flere av politikerne.

– Vi har ikke funnet plass for ungdomshus, sa ordfører Gunnar Krogstad (Ap) da Melhus kommunestyre hadde budsjettdebatt.

Maren Grøthe tok ordet i kommunestyret og argumenterte for hvorfor det er nødvendig med et ungdommens hus ved blant annet å vise til den kommunale avdelinga kultur og fritids ambisjon om å øke besøket i fritidsklubbene. Ungdomsrådet har talerett, men ikke stemmerett.

– Skal vi ha 400 flere besøk, må vi ha mer plass. Det er ingenting i veien for å sette av midler til ungdomshus. Dere trenger ikke å spikre til at vi skal ha bankbygget, sa Grøthe.

2,5 millioner

Senterpartiet mener at dette kunne kommunen tatt seg råd til, og foreslo i sitt budsjettforslag å sette av 2,5 millioner kroner. Dette fikk 9 av 37 stemmer, og falt. Venstre og Miljøpartiet støttet Senterpartiets budsjettforslag. SV vil vurdere ungdomshus om det blir prisforhandlinger.

Det ble altså ikke flertall for et konkret pengebeløp til et ungdommens hus, men kommunestyret lukker ikke døra for at ideen kan bli realisert.

Liten døråpning

Ap, H og KrF la fram et såkalt verbalforslag (det settes ikke av en konkret sum) der det heter at «rådmannen bes fortsette forhandlinger med eier av bankbygget på Lundamo for å få en lavere pris på eventuelt kjøp av bankbygget, samtidig bes rådmannen om å se på mulige alternative lokaliteter for ungdomsklubben på Lundamo». Dette ble enstemmig vedtatt.

– Vi ser fortsatt muligheten for et nytt ungdomshus på Lundamo og vi gir oss ikke, sier ungdomsrådets leder etter kommunestyremøtet.