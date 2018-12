Fylkestinget åpner for 800 elever på Melhus videregående skole

Nyheter

Melhus videregående skole skal klargjøres for 800 elever når skolen skal bygges ut. Det har fylkestinget vedtatt i dag torsdag.

Fylkesrådmannen mente det fikk holde med ei utbygging for 600 elever, men det var ordfører Gunnar Krogstad og de ansatte ved skolen helt uenig i. De mener at skolen må få 800 elevplasser siden det er folkevekst i Melhus og Skaun.

Enstemmig forslag

I fylkestingsmøtet torsdag la Hanne Moe Bjørnbet (Ap) fram forslag om at Melhus videregående skole i første omgang bygges for 600 elever, men at skolen klargjøres for en utvidelse til 800 elever. Dette skal gjøres ved for eksempel å ha en størrelse på fellesareal ut fra at skolen har 800 elever, og ved å bygge infrastruktur som strøm og ventilasjon slik at alt ligger til rette for en utvidelse når behovet er der.

- Vedtaket ble enstemmig, og dette er veldig bra. Den virkelige gledelige her er at skolen blir rehabilitert og får nybygg. Skolen er trangbodd og elevene er spredt på flere bygg. Det er befolkningsvekst, og derfor vil vi tilrettelegge for en utvidelse til 800. En forberedelse er fornuftig økonomi, sier Moe Bjørnbet.

Moe Bjørnbet forteller at fylkesrådmannen nå får et signal fra fylkestinget om hvilken kapasitet han skal forberede for Melhus videregående skole. Ifølge vedtaket skal utvidelsen til 600 være ferdigstilt vinteren 2022/2023.

Hvorvidt fylkeskommunen plukker opp utspillet fra Melhus kommunestyre om å inngå et samarbeid om en felles hall, vil ifølge Moe Bjørnbet bli drøftet i neste runde.

Glad ordfører

- Vedtaket ble akkurat slik vi ville ha det. Ingen ventet utbygging til 800 nå, men at infrastrukturen kunne dimensjoneres opp. Helst hadde jeg sett at det ble nybygg framfor lappverk, sier ordfører Gunnar Krogstad som er strålende fornøyd med vedtaket.

Krogstad forteller at Melhus kommune eier grunnen fram til fylkesveg 708 og deriblant den såkalte Hallsletta som ligger like ved parkeringsplassen til Melhus videregående skole.

- Dette viser at når en jobber med politikk, oppnår en resultater. Nå er det tre gode nyheter på kort tid, sier Krogstad.

