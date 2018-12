Fikk sjokk da onkelen på Støren ble omtalt som spøkelse på Åndenes Makt

Nyheter

Trønderbladet har ved flere anledninger skrevet om Støren Sportsskytterklubb og gamle Folkets hus på Støren som var med i «Åndenes Makt» på TVNorge.

Skytterklubben valgte å tilkalle hjelp etter å ha opplevd en rekke uforklarlige hendelser i det gamle forsamlingshuset.

Kommer på TVNorge til høsten Skytterklubben på Støren tilkalte «Åndenes makt» I gamle Folkets hus på Støren skjer det uforklarlige hendelser.

- Ufint å trekke inn familien

Nå har programmet blitt klaget inn til Pressens Faglige Utvalg (PFU). Årsaken er at Kari F. Bjørklund ikke liker at en av hennes slektninger blir trukket fram som mulig «spøkelse» i forsamlingshuset.

«Etter å ha navngitt flere kjente menn fra Støren, faller jeg nesten ut av sofaen da bildet av min kjære, gamle onkel, Inge Grav, dukker opp. Med fullt navn. Som «spøkelset» fra huset. Det opplevdes helt absurd, og veldig krenkende», skriver hun i klagen til PFU.

– For det første vil jeg si at jeg synes hele dette programmet er bare tull, men jeg synes det er ufint å trekke vår nære familie inn i dette. Det er helt useriøst, sier Bjørklund til Medier24, som omtalte saken først.

«Lukt av gammelmannssvette»

Episoden oppsummeres slik i sakspapirene til neste ukes PFU-møte:

«Den synske Michael Winger ankom Støren. Han begynte å utforske huset. Den synske registrerte en eldre mann. Han kjente på lukt av gammelmannssvette. Han beskrev en mann som var høy, tynn, har markerte trekk, kortklipt hår, født i 1936, og som hadde hatt en hund da han var yngre. Den synske mente mannen hadde en sterk tilknytning til huset, var godt kjent i bygda, og figurerte i lokalpressen. Den klarsynet mener mannen kunne hett noe på A og I».

I klagen mener Bjørklund at det som ble vist på TV har negativ påvirkning på onkelens ettermæle:

«Jeg og familien føler at programmet har tråkket på Inges minne. Selv om omtalen av Inge var god, så føler vi ikke at «spøkelse» skal være Inges ettermæle», skriver hun.

TVNorge svarer slik på klagen til Bjørklund:

«Vi beklager at Kari Flåteplass Bjørklund har opplevd det som krenkende at Inge Grav ble omtalt i programmet fra Folkets Hus på Støren. Vi har snakket mye med mange kilder på Støren, men ble ikke informert om Bjørklund sin nære relasjon til Inge Grav. Hadde vi kjent til dette ville vi ha informert Bjørklund om at Inge Grav ble omtalt i programmet».