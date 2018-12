Vil ha byggestart for E6 forbi Lundamo i 2022-2023

Nyheter

Under styremøtet i Nye Veier på tirsdag ble den nye prioriteringslista fastsatt. Prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan forteller på en presselunsj at E6 Melhus-Ulsberg er prioritert og kommer vesentlig tidligere enn først sagt. Nye Veier mener at E6 fra Ulsberg til Åsen vil koste 16 milliarder kroner, og at det blir veiåpninger fra 2021 til 2025. Hele strekninga er på 106 kilometer, og Nye Veier har gjennom optimalisering spart inn fem milliarder kroner.

Strekninga skal få fire felt og 110-sone.

Tidlig på 2020-tallet

Etter styrevedtaket om å prioritere E6 Ulsberg-Melhus, er det planlagt byggestart for E6 Gyllan-Kvål i 2022-2023 og E6 Korporalsbru-Gyllan i 2023. E6 Ulsberg-Vindalsliene skal bygges enda tidligere og kan få byggestart i 2020. Tidligere har Nye Veier sagt at ny E6 fra Kvål til Støren kunne ha blitt utsatt helt til 2035.

- Dette er en gledens dag. E6 er prioritert fordi vi her i Trøndelag har gjort en god jobb. Dette viser at vi leverer og at Nye Veier leverer mer enn forventet, sier utbyggingssjef Lars Bjørgård.

Ifølge Bjørgård er det innsparingene som har ført til at styret har prioritert å framskynde bygging av E6 sør for Trondheim. De mange ulykkene på strekninga Ler-Lundamo er også med i grunnlaget for beregning av samfunnsnytte, opplyser Bjørgård.

- Vi får bygd mye trafikksikker vei i Trøndelag, sier Bjørgård.

Bjørgård vil gi ros til lokalpolitikerne og administrasjon i Melhus kommune og Midtre Gauldal kommune for samarbeidet.

E6 Gyllan-Kvål er beregnet å koste fem millarder kroner, mens Gyllan-Korporalsbrua er beregnet å koste 3,3 milliarder kroner. Strekninga Ulsberg-Vindalsliene (2020-2023) er beregnet å koste 3,7 milliarder kroner. Som tidligere omtalt valgte Nye Veier å bytte om på rekkefølgen slik at Ulsberg-Vindalsliene kom foran E6 i den sørlige delen av Melhus og dette fastholder Nye Veier som mener at samfunnsnytten har økt for Ulsberg-Vindalsliene som følge av at veilinja forbi Berkåk er lagt om.

Utbyggingssjef Bjørgård opplyser at konkurransegrunnlaget for Ulsberg-Vindalsliene sendes ut i januar og at entreprenør kan være på plass i august. Videre er planen å få byggestart i januar 2020 med trafikk på ny E6 innen utgangen av 2022.

- Behovet for arkeologiske kartlegging er avklart, og det er avklart at det ikke er behov for utgravinger, sier Bjørgård som viser til at det har vært omfattende utgravinger i Melhus.

Totalt er strekninga Ulsberg-Melhus beregnet å koste 13 milliarder kroner. Nye Veier har spart inn 3,4 milliarder kroner. Reisetida er redusert med 20 minutter sammenlignet med dagens E6.

Nye Veier har tidligere erklært at selskapet skal bygge smartere og raskere, og har vært opptatt av helhetlig bygging.

I stedet for å legge ut E6-strekninga fra Melhus og Ulsberg som ett oppdrag, delte veiselskapet opp strekninga i flere deler.

E6 Melhus-Kvål

Strekninga Melhus sentrum-Kvål får byggestart neste høst. Nye Veier har valgt en modell med tett oppfølging av den valgte entreprenøren, og etablerer kontor i Energiparken i Melhus sentrum fra 1. februar for å følge E6-prosessen. Riving av hus og gårder er i gang, og på Kvål bygges en ny gård nede ved Gaula som erstatning for gården som familien Nideng mister i Kvål sentrum.

De tre valgte entreprenørene leverte endelig tilbud 3. desember. J. Syltern har klaget på at deres tilbud er avvist, og Vatnan sier at Nye Veier har avvist klagen. NCC, BetonmastHæhre og Peab kjemper om å få bygge denne veistrekninga. Ifølge Vatnan vil Nye Veier ha klart hvilken entreprenør som får oppdraget, i februar. E6 Melhus-Kvål sentrum skal være ferdig i 2021.

Prosjektkostnaden er ventet å bli omtrent en milliard kroner.

Trønderbladet har tidligere skrevet om at E6-strekninga Ler-Lundamo er svært ulykkesbelastet, og tidligere i år har det vært to dødsulykker og flere andre alvorlige ulykker der.

