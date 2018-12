Wahlberg mener Arbeiderpartiet må legge nominasjonsmøtet bak seg

Nyheter

- Jeg er overrasket over at enkeltpersoner bruker mye energi på det som ikke handler om politikk, sier Pernille Wahlberg som ble valgt til ordførerkandidat under Melhus Arbeiderpartis nominasjonsmøte.

Slik Trønderbladet tidligere har omtalt fikk Wahlberg 21 stemmer mens 17 stemte for Gunnar Krogstad. Krogstad som er sittende ordfører, svarte med å trekke seg helt fra lista. Tidligere hadde nominasjonskomiteen lagt fram ei liste der Krogstad sto på førsteplass og Wahlberg på andreplass.

Etter nominasjonsmøtet har ni på lista trukket seg. Antallet uroer partileder Einar Gimse-Syrstad som mener det trengs et nytt nominasjonsmøte for å få satt sammen ei liste med flere navn enn partiet sitter med nå. Lista har nå færre enn 30 navn.

Ekstraordinært årsmøte

- Hvis de skal ha et nytt nominasjonsmøte, må de ha et ekstraordinært årsmøte. De skal ha styremøte kommende mandag, og det er styret som bestemmer hva som skjer videre, sier Wahlberg som ikke sitter i styret.

Wahlberg mener at partiet ikke burde bruke energi på nominasjon, men i stedet fokusere på politiske saker.

- Nå må vi heve blikket. Det er på tide at vi jobber politisk og for innbyggerne. Politikken er viktigst, og vi er valgt til å gjøre en jobb, sier Wahlberg.

At ni har trukket seg med begrunnelsen at de er uenig i prosessen rundt nominasjonen som endte med at Wahlberg ble ordførerkandidat, vil Wahlberg ikke gi noen kommentar til.

- Det kan hende at noen har lyst til å komme på lista uten at jeg vet det konkret, sier Wahlberg.

Stille under kommunestyremøtet

Wahlberg deltok under gruppemøtet mandag kveld, og sier at kun politiske saker ble drøftet da. Dette bekrefter partileder Gimse-Syrstad. Tirsdag var det kommunestyremøte, og Wahlberg som vanligvis tar ordet under kommunestyremøter, valgte å holde seg taus. Ved sin side hadde hun Ingunn Nervik Isaksen som kom inn som vararepresentant og som var forslagsstiller under nominasjonsmøtet.

- Hvis jeg skulle ha sagt noe under kommunestyremøtet, måtte det ha vært noe som førte til endringer. Jeg er veldig fornøyd med at vi i budsjettet får til heltidsstillinger og politisk styring, sier Wahlberg.

Om samarbeid

Om mulige samarbeidspartnere etter valget neste år sier Wahlberg at Arbeiderpartiet kan samarbeide med de fleste partiene.

- Vi har hatt et veldig godt samarbeid med Høyre og Kristelig Folkeparti, mener Wahlberg.

Kaller inn til medlemsmøte

Gimse-Syrstad mener at partiet ikke kan tie saken i hjel.

- Vi kommer oss ikke på politikken før vi har snakket om nominasjonen. Jeg mener styret ikke har fullmakt til å supplere lista, og at det bare er et nytt nominasjonsmøte som kan gjøre det. Styret ikke kan avgjøre om det skal holdes nytt nominasjonsmøte, og at det må avgjøres i et medlemsmøte. Vi skal ha medlemsmøte på nyåret, sier Gimse-Syrstad.

Partilederen mener det er to måter å løse mangelen på listekandidater.

- Det kan holdes et nominasjonsmøte der bare lista fra plassene fra fem og nedover fylles opp siden ingen av de fem øverste på lista har trukket seg eller at vi har en helt ny nominasjonsprosess, forklarer Gimse-Syrstad.

Stiller på nytt?

Han opplyser at han ikke har stilt spørsmål til Gunnar Krogstad om han vil stille som ordførerkandidat igjen.

- Vi er ikke der ennå siden vi ikke vet om det blir et nytt nominasjonsmøte, sier Gimse-Syrstad.

Gunnar Krogstad sier at det er helt opp til partiet om han skal spørres.

- Jobben min som ordfører står i fokus, og jeg er fortsatt ordfører for Melhus fram til neste høst, sier Krogstad som er utdannet jurist og sa fra seg advokatbevillinga da han ble ordfører for tre år siden.

- Har du fått jobbtilbud?

- Det har jeg ingen kommentar til, sier Krogstad med et smil om munnen.

Krogstad har varslet at han ikke vil delta i valgkampen for Arbeiderpartiet som følge av det som skjedde på nominasjonsmøtet, og sier at slik det ligger an nå, er det ingen endring når det gjelder dette.