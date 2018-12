Siste frist for gratis HPV-vaksine

Nyheter

Desember 2018 er siste frist for unge kvinner som ønsker å starte gratis HPV-vaksinasjon.

Det er helsesøster i Melhus, Bente Vikran Ingebretsen, som minner om dette i en epost til avisa.

HPV-vaksine anbefales til unge kvinner født 1991 eller senere fordi den forebygger livmorhalskreft og annen HPV-relatert kreft.

Melhus familiesenter

Unge kvinner i målgruppen kan få vaksinen ved å henvende seg til Melhus familiesenter, på tlf. 72858240.

HPV-vaksinasjon består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6-12 måneder. De som er i gang med vaksinasjon kan fullføre innen utgangen av juni 2019.

- Vi vaksinerer på helsestasjon for ungdom, som er åpen onsdag mellom kl 16.30 og 18.30, opplyser Bente Vikran Ingebretsen.

Vanlig infeksjon

HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden. De fleste som er seksuelt aktive blir smittet i løpet av livet, oftest i ung alder. Infeksjonen er som regel ufarlig og går over av seg selv, men noen får en vedvarende infeksjon som på sikt kan føre til kreft. Livmorhalskreft er den vanligste formen for HPV-relatert kreft.

Hvert år får om lag 350 kvinner i Norge livmorhalskreft og 60-100 dør av sykdommen. Vaksinen kan gi beskyttelse selv om man har debutert seksuelt.

Unge kvinner har en unik mulighet til å beskytte seg mot livmorhalskreft ved å få HPV-vaksine.

Ca. 60 prosent av kvinnene i aldersgruppen fra 1991 – 1996 har benyttet seg av dette tilbudet i Melhus. Nå er det viktig at alle de som ennå ikke har fått vaksinen får med seg at desember 2018 er siste mulighet for å starte gratis HPV-vaksinering, understreker Vikran Eriksen.