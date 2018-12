Nyheter

Tirsdag kveld rykket nødetatene ut til Varmbuvegen i Melhus etter at det begynte å brenne i en bil. Bilen sto ifølge meldinga fra politiet, i en garasje.

Politiet melder at brannen er slukket, at det ikke er fare for spredning og at det ikke har oppstått personskade.