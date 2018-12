Vil slå sammen bondelag i Melhus

Nyheter

Melhus bondelag har vedtatt å be Hølonda bondelag om en fusjon. Under årsmøtet vedtok Melhus bondelag enstemmig at det nye styret skal gå i dialog med Hølonda bondelag der målet er sammenslåing. Det forteller Jorid Jagtøyen som er blitt gjenvalgt som leder for Melhus bondelag.

- Bakgrunnen for dette er logisk og naturlig. Flå, Horg og Melhus har slått seg sammen for mange år siden, da valgte Hølonda å fortsette med eget lokallag. I dag ser jeg at vi forholder oss til de samme statlige og kommunale myndigheter, søker av den samme potten og har flere arrangement i fellesskap som for eksempel Åpen Gård, Smak og Opplev Melhus og ulike markeringer- uttalelser og aksjoner, samt møter med Melhus kommune om landbruksplaner og SMIL- midler. Det er på tide å se hva vi kan gjøre sammen – å få styrket og økt oppmerksomheten på landbruket i fellesskap i kommunen vår, opplyser Jagtøyen.

Jagtøyen forteller at Hølonda bondelag skal ha årsmøte i dag mandag.

Melhus bondelag har 270 medlemmer, og det er fem færre enn ved årsskiftet. I årsmeldinga står det at 11 er utmeldt, tre er døde og seks er nye.