Sprengte spraybokser på ungdomsklubb på Korsvegen

Fredag kveld klokka 21.50 fikk politiet melding fra en bekymret lærer ved Eid skole på Korsvegen.

- Læreren opplyste at noen gutter tente på og sprengte spraybokser på ungdomsklubben ved skolen, sier operasjonsleder Bjørn Handegard ved Trøndelag politidistrikt til Trønderbladet.

- Livsfarlig

Hendelsen skal ha skjedd i en gapahuk som ligger 20 meter fra skolen.

- Det er livsfarlig å tenne på spraybokser. Håret kan ta fyr og man kan få brannskader, advarer Handegard.

Læreren tok en prat med guttene, men det skal ikke ha virket som de skjønte alvoret og konsekvensene av det de gjorde.

- Guttene har handlet nye spraybokser og er klar for neste kveld på ungdomsklubben. Melder ønsker at politiet skal stikke innom for å unngå at det samme skjer igjen. Vi skal følge opp dette, sier Handegard.