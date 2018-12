- Coop har aldri stått sterkere i Melhus

Nyheter

Den sterke medlemsveksten i Coop fortsetter, og for første gang løfter forbrukersamvirket på sløret og forteller om tallene i Melhus, skriver Coop Midt-Norge i en pressemelding.

«Alle» i Melhus er medlemmer

Med 6.500 medlemmer i Melhus har 41 prosent av innbyggerne i kommunen et eget medlemskap i Coop Midt-Norge, som er landsdelens største samvirkelag.

- Dersom vi legger til grunn at dette er husstandsmedlemskap, og at det bor litt over to personer i hver husstand, er vi oppe på 90 prosent dekning i Melhus. Det er helt fantastisk, sier Bjørn Vik-Mo, viseadministrerende direktør i Coop Midt-Norge.

Samvirkelaget, som nylig passerte 200.000 medlemmer, opplever god vekst.

- Av og til tenker vi at toppen er nådd, men stadig flere kommer inn. Ser vi bort fra medlemsvekst fra fusjoner, kommer det 4 prosent helt nye medlemmer inn også i år, sier Vik-Mo.

- Eieren kommer ikke med privatfly

Butikksjefen ved Extra Melhus tror medlemsveksten skyldes en kombinasjon av kjøpeutbytte, andre fordeler og at man kan bli medeier i sin egen nærbutikk.

- Vi er noe mer enn en vanlig fordelsklubb. Medlemskortet er bevis på at du er medeier, og kan få 2% kjøpeutbytte, andre tilbud og rabatter. Samtidig tror jeg samvirketanken appellerer til folk, at dette er «litt ditt», sier Vebjørn Skjærvold.

- Eieren vår kommer ikke på besøk med privatfly, ler butikksjefen.

- Hver gang det kommer en kunde inn døra, er det sjefen som kommer. Jeg liker å jobbe i en kjede hvor det ikke sitter en eller annen styrtrik eier på toppen og håver inn milliardutbytte, forteller Skjærvold.

Stadig flere yngre

Det er stadig flere yngre som melder seg inn.

- Coop har blitt kult, og dette tror jeg skyldes den sterke delingstanken vår. Den største andelen av veksten er personer under 30 år, det ser vi både i Trøndelag og for Coop ellers i landet, sier Vik-Mo.

- Vi driver butikk, men med litt andre motiver enn konkurrentene. Når vi i Coop snakker om verdiskapning, tenker vi ikke på å gjøre noen få enda rikere. Vi skaper i stedet verdier for de mange. Kundene er opptatt av dette, og særlig de yngre som står for en stor andel av våre nye medlemmer og eiere, avslutter Vik-Mo.