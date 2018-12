Brann i garasje i boligfelt på Melhus

Nyheter

Fredag ettermiddag klokken 16.08 skrev politiet på Twitter at nødetatene har rykket ut til en brann i en garasje i et boligfelt på Melhus.

Det var ikke folk hjemme i huset som garasjen er tilknyttet til.

Klokken 16.24 meldte politiet at brannvesenet har kontroll på brannen og at det ikke er fare for spredning. Ingen personer er meldt skadet.

Det jobbes fortsatt med slukking og eier har kommet til stedet.