Må tjore fast juletreet på Melhus

- Er det virkelig nødvendig med lastestropper og så mange, spurte en leser etter å ha sett årets juletre utenfor Melhus rådhus.

Julegrana har fått mange stropper, og i alle fall en av dem er festet i en betongblokk. Da juletreet skulle tennes på lørdag, var det sterk sønnavind og en viss frykt for at teltet med scene skulle blåse over ende. Juletreet sto støtt i sønnavinden. Vind fra sør tar kraftig i Melhus sentrum.

De første dagene er det ikke meldt så kraftig vind, men fra neste uke kan det bli vindøkning igjen. Meteorologisk institutt melder at det kan bli snø og kaldere.

Juletreet er på plass utenfor rådhuset Melhus kommune har fått et grantre i julegave i år også.