Resultatløst søk etter 18-åring fra Skaun

Søket etter 18 år gamle Odin A. Hagen Jacobsen fra Skaun har så langt ikke gitt resultater, og politiet melder i ei pressemelding at politiet fortløpende vil vurdere om det skal settes i gang nye søk.

Etterforskninga fortsetter for å klarlegge om eiendelene som ble funnet på Brattøra sist fredag, tilhører 18-åringen. Blant funnene var bankkort og mobil. Politiet fortsetter innhenting av bilder fra overvåkningskamera. Tidligere er det kommet fram at et bilde fra et overvåkningskamera i Fjordgata viser at 18-åringen gikk forbi på morgenkvisten. Andre bilder viser at han gikk omkring i byen etter at han skilte lag med kameratene.

18-åringen er elev ved Orkdal videregående skole.