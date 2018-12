Fortsetter letinga etter 18-årige Odin fra Skaun

Nyheter

Gjennom hele helga ble det lett etter 18 år gamle Odin A. Hagen Jacobsen fra Skaun som forsvant under en bytur i november, og politiet melder i ei pressemelding at letinga fortsetter i dag mandag.

Før helga ble det funnet gjenstander i havneområdet som kunne knyttes til 18-åringen, og det førte til at brannvesenet hadde søk på land og i nedre del av Nidelva. Brannvesenet bistår også mandag med dykkere og båt i letinga. Blant gjenstandene er 18-åringens bankkort og mobil.

- Det presiseres at etterforskningen av savnet person fortsetter parallelt med dette søket, skriver politiet i ei pressemelding.

Bilder fra overvåkningskamera viser at 18-åringen gikk rundt om i byen etter at han skilte lag med kameratene. Politiet har tidligere opplyst at den siste kjente observasjonen fra overvåkningskamera er fra Fjordgata.

