Klokka 01.30 natt til søndag fikk politiet melding om uro utenfor et serveringssted på Støren. Operasjonsleder Solfrid Lægdheim i Trøndelag politidistrikt forteller at serveringsstedet var stengt, og at det hadde samlet seg en del personer utenfor. Stemninga skal ha vært aggressiv.

- Flere politipatruljer ble sendt til stedet. Da de kom dit, hadde det roet seg litt. En person utpekte seg. Han var vanskelig å ha med å gjøre, og nekter å oppgi personalia. Det er dumt ikke å oppgi personalia, og karen som er i 40-årene, blir kjørt til arresten og anmeldt, sier Lægdheim.

En annen person velger å fortelle navnet sitt, og Lægdheim sier at personen blir bortvist og slipper unna med det.

Det var ikke bare på Støren at det var uro. Under en privatfest i Klæbu ble det bråk, og Lægdheim forteller at politiet forsøkte å ordne opp ved å ta kontakt med huseier på telefon.

- Det virket som det løste seg etter telefonering, sier Lægdheim.