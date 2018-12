Nå blir det gapahuk på Kælahaugen

Nyheter

Kælahaugen ligger ikke langt fra skole og barnehage og området brukes svært mye til lek og læring.

I samråd med styrer i barnehagen, enhetsleder og grunneier Karl Sunnset ble det klarsignal og det var bare å sette i gang.

Sti ble vei

Gapahuken ble tegnet og materialer bestilt, og i sommer kom materialene , som er lagd på Sunnset bandsag, til Hovin.

Men før en i hele tatt fikk begynt oppe på haugen, så måtte stien oppgraderes til vei. Gravemaskin, traktor, 6- hjuling og motorsag måtte til i jobben.

Materialene ble fraktet fra barnehagen og oppover med kran og lastebil og siste biten med gravemaskin. Den gamle gapahuken ble revet og tomta ble til. Nå kunne grunnarbeidet starte.

Reisverket ferdig

Per dags dato er selve reisverket helt ferdig mens panel og tak mangler. Det blir en stor og stødig gapahuk som vi gleder oss til å ta i bruk.

Det har vært mange lokale aktører og foreldre i sving for å få ferdigstilt gapahuken. Dugnadsånden på Hovin lever i beste velgående.

Vi vil spesielt takke:

Grunneier Karl Sunnset for velvilje og positivitet rundt bruken av Kælahaugen og reising av ny gapahuk. Takk også for hjelp med 6- hjuling, motorsag og frakting av panel og div. Oddvar Sunnset for hjelp med traktor. Svein Erik Jønland for tegning av gapahuken, bestilling av materialer , graving av vei og tomt og bygging. Gauldal Bygg ved Jostein Flå for lån av gravemaskin. Tor Olav Gylland for frakting av materialer med lastebil. Ole Anders Konstad for bygging . Bård Arne Krogstad for bygging.

Tekst og bilder: Hovin skole og barnehage