Helga preges av juletretenning og boklansering

Nyheter

Denne søndagen er det første søndag i advent, og tradisjonen tro tennes julegraner rundt omkring i bygdene. To av stedene er Melhus sentrum der Melhus skolekorps har et stort førjulsarrangement lørdag mens Frivilligsentralen sørger for før førjulsarrangement på Støren (bildet) på søndag.

Uvanlig mange lopper på Hølonda OL-plakater, gammel toøring og elggevir er noe av det du kan sikre deg på loppemarkedet i Vonheim.

Lørdag åpner Eli Stav årets juleutstilling i Fjøset på Gimsan, og denne utstillinga kan besøkes også søndag og i to helger til før jul. Samme dag er det juleverksted i Kotsøy samfunnshus der det er anledning til å lage julepynt og spise julegrøt. UL Framsteg har boklansering på lørdag, og boka «Framsteg i 100» tar for seg ungdomslaget gjennom 100 år. Boka selges blant annet i forsamlingshuset Vonheim. Værmessig ligger til an til ei fin helg med oppholdsvær og varmegrader, men varmegradene kan tære hardt på snøen som er kommet i høyden og isen på vannene.