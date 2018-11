Melhuslista får ta opp bredbånd på regjeringshold

Nyheter

Utspillet fra Melhuslista om at det er viktigere å sørge for at alle har bredbånd enn at 90 prosent skal få økt hastighet, er blitt lagt merke til i Samferdselsdepartementet. Statssekretær Tommy Skjervold (Frp) inviterte representanter fra Melhuslista til et møte, og torsdag reiser Merethe Moum og Kaare Qvenild til Oslo for å møte statssekretæren.

- Anerkjennelse

- Vi ser det som en anerkjennelse av at det er noe som ikke stemmer med de statlige føringene. Håpet er at de skjønner alvoret når det gjelder bredbåndsutbygging i distriktene. Næringslivet og skoleelever er helt avhengig av at det kommer bredbånd, sier Qvenild.

Melhuslista er en frittstående gruppering og har dermed intet moderparti på Stortinget. Det er første gang Melhuslista blir invitert av sentrale politikere for å bli hørt i en sak. Merethe Moum la fram en interpellasjon om bredbånd i Melhus kommunestyre, og opplevde at flertallsgruppa endret litt på ordlyden og så presenterte innholdet i interpellasjonen som et felles syn. Uttalelsen ble så sendt til Samferdselsdepartementet.

Momentet til Moum er at det er viktigere at alle får tilgang til bredbånd framfor at 90 prosent av befolkninga skal ha bredbånd med hastighet over 100 megabit pr. sekund. Melhus er blant kommunene der deler av befolkninga mangler bredbånd og mobildekning. Dette skaper frustrasjon hos innbyggerne som har pekt på at det offentlige forventer at innbyggerne har god tilgang til nett slik at de kan håndtere offentlig informasjon og elever kan gjøre lekser via internett.

Statlige midler

Når utbyggere mener det ikke er lønnsomt å bygge ut bredbånd og mobildekning, har staten via NKOM gått inn med midler. Pengene er overført til fylkeskommuner som så fordeler dem på kommuner.

Melhus kommunestyre har bevilget penger til bredbåndsutbygging, men har ikke økonomisk evne til å ta hele regninga. Melhuslista mener at staten setter av for lite penger til bredbåndsbygging.