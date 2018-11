- Kutt heller i rådhuset

Nyheter

Vil kutte stillinger rundt om i Melhus kommune Anstrengt kommuneøkonomi i Melhus fører til rådmannen foreslår at for eksempel pleiestillinger og stilling ved Høyeggen skole må utgå.

Kutt lønn til ordfører, rådmann og i alle reiser og lunsjer og festligheter. Berit Torild Solum

Kutt for all del ikke hvilende nattvakt. Det vil kost mange ganger det dere har tenkt å spare. Tror dere det ikke, kommer jeg gjerne og setter opp et regnestykke for dere! Steinar Nyland

Merkelig at det alltid er de svakeste gruppene som må spare når økonomien i kommunen skranter. Morten Grønvik

Rådmannen kan se på sin egen og ordfører sin lønn, så tar en alle øvrige festligheter kommunen har og la oss få se på det regnestykket. Torild Stinnerbom

Trenger man å lønne både ordfører og varaordfører så stor stillingsandel og høy lønn? Skal en ta trappevask, så starter en fra toppen. Ann Tove Buklev

Se heller på hvordan man kan styrke kommuneøkonomien. Så en kan forsvare høye lønninger !!! Og ikke kutte så det rammer de svake... Gyda Olsen

Når æ e på seinvakt s har æ opp t 29 besøk på lista mi fordelt på 6.5 tima. Må trekk fra matpause som æ ikke har betalt. D e 13.4 minutt pr. Bruker d. Besøkan e alt fra å gi medisin t rett person, dorunda, kV. Mat, ta av elastiske strømpa, hjelp t å legg sæ osv. Kor lang ti fortjene folk d tar? Siv Tone Sommervold

Kutt i administrasjonen. D e så tregt nepå plassen der læll at en 10-12 årsverk mindre der merkes itj læll. Bjørn Swee

Hvilende nattvakt skal det stå, og det er en tragedie hvis den legges ned! Vi som jobber natt i hjemmesykepleien er helt avhengig av dem, og ikke minst for å ivareta sikkerheten til beboerne. Har ikke kjennskap til at noen av oss som blir berørt av budsjettkutt har blitt spurt av rådmann om det faktisk er gjennomførbart. Dette kan skape fare for liv og helse. Randi Evjen

Ikke kutt i nattevakter, hvilende! Brukerne trenger nattevakt .- det viser seg i alle boliger og andre institusjoner! !! Lillian Lervik Ofstad

Tove Kristin Øien Koffår kutt i hjemmetjenesten når d e 100 år i eget hjem? Umotiverende for oss som jobbe i helse når det itj e snakk om ainna einn pæng hele tia!!! Ska me all derre kontoristan da, ska d kuttes burde d bli kutta litt længer opp i systemet enn dæm som faktisk jør nånn ting. Melhus I ett jævla nøtteskall. Idiota heile jængen som styre. Håvard Rødsjø

Alle de tiltaka der e som å piss i buksa for å hold sæ varm. Funke sikkert fint i ett år el så før det bli trangt me kr igjen, og da må det kuttes mer... enig med den som lenger opp her syntes det bør letes mer etter inntektsområda fremfor å stadig kutt der en mest treng folk. Ivar Johan Langås

Uff trist å sjå at det kuttes innenfor helse og omsorg. Skal tru hva dem har sagt sjøl om dem kom på et sjukeheim der det ikke var nok pleiere ,og der tryggheten vart tatt bort. Nei tenk dere om stor folk. Ingeborg Brekken Hoksvold

Kanskje alle de nye landsmenn koster for mye når de får nye leiligheter til flere mill. hver. Halvard Ingar Holmen

Halvard Ingar Holmen, får de det? Torkil Hermann Winsnes

Hva med å kutte på antall rådmenn..?? Kåre Jon Langberg

Kutt heller i rådhuset Torkil Hermann Winsnes

Kutte der hvor kutter ikke skal skje, kutt heller på kommunepolitikerne. Roy Jensen

Hvor mye skal folk godta at det skal kuttes her og der? Det er jo rene bukken og havresekken prinsippet som landets "ledere" holder på med. Når skal folk si nok er nok dette går vi ikke med på lengre? As Norge er så rikt at vi har ikke råd til å ta vare på våre egne lengere. Even Jacobsen

Jaja..så e dem i gang igjen..tar konsekvent der dem bør hold sæ langt unna...start med nånn stillinga på rådhuset og senk lønsnivået et par hakk..maten dem kjøpe e da vel itj nå dyrar te dem enn te oss... Ann Karin Skjegstad

Hva med å slanke administrasjonen, og politikernes lønn. Ole Bjørkeng

Ja de må ha betalt for og slarv og drikk kaffe og. Inger Johanne Rye