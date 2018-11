Gauldalselevene sliter med engelsk og lesing, men er gode i regning

Nyheter

Om lag 60.000 elever har i høst deltatt i nasjonale prøver i lesing, engelsk og regning på 5. klasse. Resultatene viser at 5. klassingene i Midtre Gauldal gjør det dårlig i engelsk og lesing. I engelsk er 29,7 prosent av elevene på det laveste mestringsnivået, mens landssnittet er 23,2 prosent. I lesing er hele 36 prosent av elevene på det laveste nivået, det er langt under landssnittet på 23,2 prosent. I regning er resultatene i Midtre Gauldal mye bedre, er er kun 12,2 prosent av elevene på det laveste nivået.

Du kan søke opp Midtre Gauldal og andre kommuner i tabellen for å se resultatene.

Best i lesing i Melhus



I Melhus er det en mindre andel av elevene som er på det laveste mestringsnivået i engelsk (21,4 prosent) og lesing (16,1 prosent), mens i regning er 19,5 prosent på det laveste nivået. I Melhus er en stor andel av elevene på det midterste av de tre mestringsnivåene, mens det er 23,4 (engelsk), 24,9 (lesing) og 25,1 prosent (regning) som er på det beste nivået.

Best i Oslo, dårligst i Finnmark

Resultatene som er offentliggjort av Utdanningsdirektoratet viser små endringer fra i fjor. Generelt er trenden at de største kommunene gjør det godt, og flere av landets største kommuner har sett fremgang siden 2016 i flere fag. Oslo er både fylket og kommunen med størst andel på mestringsnivå 3 i både lesing, engelsk og regning. Bærum har lavest andel på mestringsnivå 1 på alle prøvene. Finnmark er fylket som kommer dårligst ut av de nasjonale prøvene, med høyest andel elever som blir målt til det laveste mestringsnivået på alle prøvene.

Elevene har blitt litt bedre til å lese

På landsbasis har fordelingen mellom de tre mestringsnivåene vært relativt lik i regning og engelsk siden 2014, men til 2018 har fordelingen for lesing endret seg litt. Andelen på mestringsnivå 1 for lesing, som er det laveste, har sunket fra 25,4 prosent i 2016 til 23,2 prosent i 2018. Samtidig har andelen økt for dem som måles til mestringsnivå 2, fra 50,7 prosent til 54,5 prosent. Andelen på mestringsnivå 3 har på sin side sunket litt, fra 23,9 til 22,3 prosent.

Høy deltakelse

Deltakelsen på de nasjonale prøvene for 5. klasse er høy., og i år har 93 prosent deltatt i lesing og engelsk, og 94 prosent i regning. Prøvene for 8. klasse har til sammenligning 1–2 prosentpoeng lavere deltakelse. Forskjellen mellom jenter og gutter har holdt seg stabil de siste årene. Jentene presterer i snitt to skalapoeng bedre enn guttene i lesing, mens guttene er to poeng bedre i regning og ett poeng bedre i engelsk. Skalapoengene beregnes ut fra fordelingen mellom de tre mestringsnivåene.