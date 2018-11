Vil kutte 5,6 millioner

Nyheter

På torsdag skal formannskapet se på rådmannens forslag til «Handlingsprogram med økonomiplan 2019-2022». Rådmannens forslag er å redusere driftsrammene for 2019 med 5,6 millioner kroner, og totalt 12,4 millioner kroner i perioden 2019–2022.

For 2019 foreslås det for eksempel å kutte 168.000 kroner innen barnehage, 139.000 innen kultur, 640.000 innen området «Eiendom og kommunalteknikk» og 194.000 innen «Folkevalgte og stab». Det er også forslått å kutte 608.000 innen «Helse og familie».

Vil kutte stillinger rundt om i Melhus kommune Anstrengt kommuneøkonomi i Melhus fører til rådmannen foreslår at for eksempel pleiestillinger og stilling ved Høyeggen skole må utgå.

Uendret eiendomsskatt

Saken skal opp i torsdagens formannskapsmøte, før den etter planen skal avgjøres i kommunestyremøtet 13. desember. Rådmannens forslag til driftsbudsjett er på totalt 357 millioner kroner og en samlet investeringsplan på 203 millioner kroner i perioden 2019-2022.

Når det gjelder eiendomsskatt foreslår rådmannen å opprettholde samme nivå som i 2018; 4 promille på boliger og fritidseiendommer, og 7 promille på verker og bruk.

Ordfører Sivert Moen forteller at når det gjelder hva man nå har av disponible midler, så er kanskje kuttene harde nok på pleie og omsorg.

– Men skal vi nå målene om å redusere eiendomsskatten må det nok foretas flere kutt, sier Moen.

Ikke avklart politisk

Moen understreker at kuttene ikke er politisk avklart ennå, og at det jobbes med saken.

– Sett i sammenheng med totalbudsjettet på 560 millioner kroner, så er det ikke snakk om store prosenter som skal kuttes, men det er likevel klart at enkelte enheter tidvis føler at pengene ikke strekker til. Men i det store og hele skal det nok ikke kuttes mer enn at man bør få dette gjennom uten de helt store konsekvensene, sier Moen.

Han opplyser også at man nå jobber med å få til en bærekraftig økonomi.

– Og det er også et primærmål at vi skal levere tjenester av kvalitet, sier Moen.

– Handlingsrommet er minimalt

Torstein Rognes i Midtre Gauldal Arbeiderparti sier også at driften må tilpasses fremtiden.

– Vi er i en prosess der vi jobber mer tallene og vurderer de ulike prioriteringene. Det er ingen tvil om at handlingsrommet er minimalt, og det er nok klart at fremtiden byr på flere utfordringer enn det man har nå, sier Rognes.