Vil kutte stillinger rundt om i Melhus kommune

Melhusrådmannen foreslår å ta vekk stillinger innenfor helse, omsorg og oppvekst for å spare penger i kommunebudsjettet. Rådmann Katrine Lereggen sier at årsaken er at størsteparten av kommunebudsjettet omhandler disse områdene. Derimot mener rådmannen at det ikke skal skjæres ned innen administrasjon fordi Kostra-tall fra Statistisk sentralbyrå viser at Melhus ikke ligger så høyt innen den sektoren.

Opprør blant legene i Melhus Fastlegene i Melhus er opprørt over kommunens forslag om å fjerne én turnuslegestilling.

– Politikerne har sagt at det er uaktuelt med oppsigelser, og vi har sett for oss omstilling, sier Lereggen.

Rådmannen foreslår at dersom stillinger innen visse områder blir stående tomme på grunn av oppsigelse, skal de ikke besettes igjen. Høyeggen skole, Gimsøya barnehage, Horg sykehjem, legetjenesten, bofellesskap og hjemmetjenesten er blant områdene som kan få stillinger inndratt. Trønderbladet har tidligere skrevet om at fastlegene er opprørte over at kommuneoverlegen vil inndra den ene turnuslegestillinga. Hvilende hvilestilling står på rådmannennens tiltaksliste. 70 tiltak er ifølge rådmannen, utredet.

Lover at ingen blir oppsagt i Melhus Ingen kommunalt ansatte vil ifølge ordføreren, bli sagt opp som følge av trange økonomiske tider i Melhus.

Tirsdag skal formannskapet behandle rådmannens budsjettforslag igjen. Sist ble saken utsatt for å gi partigruppene tenketid. Som tidligere omtalt varsler rådmannen tøffere tider og foreslår i tillegg til stillingskutt, også økning i eiendomsskatten og nedsalg i TrønderEnergi.