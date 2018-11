Skal ha sovnet av før frontkollisjon

Nyheter

17. oktober frontkolliderte en 18-åring med en lastebil og en varebil på E6 sør for Ler. Kollisjonen skjedde klokka 05.40. Politiet siktet ham for å ha sovnet bak rattet, og at han deretter kom over i motgående kjørefelt der han kolliderte med en varebil.

Ifølge domspapirene fra Sør-Trøndelag tingrett, har 18-åringen erkjent straffskyld etter siktelsen. Retten mener det er alvorlig at siktede sovnet bak rattet og kolliderte i høy hastighet med en varebil og en lastebil med store materielle skader til følge.

- Det kunne lett gått verre, slår retten fast.

Retten skriver i domspapirene at siktede fortsatte å kjøre til tross for at han følte seg trett. At siktede har opplyst at han har stort behov for førerkort fordi han er lærling som anleggsmaskinfører, mener retten ikke kan tillegges avgjørende vekt.

Flere personer ble skadd i ulykke på E6.

Førerkortet ble beslaglagt etter ulykka, og påtalemyndigheten har bedt om at førerkortet skulle være inndratt inntil saken mot mannen er endelig avgjort. Ifølge påtalemyndigheten er saken i det vesentlige ferdig etterforsket. Sør-Trøndelag tingrett har bestemt at førerkortet skal være beslaglagt fram til rettssaken starter, men ikke utover 17. april neste år.