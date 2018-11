Den savnede 18-åringen ble sist sett i Fjordgata i Trondheim

Nyheter

Letinga etter Odin Andre Hagen Jakobsen har så langt ikke gitt resultater. 18-åringen forsvant etter en bytur natt til forrige søndag.

Politiet opplyser i ei pressemelding at den organiserte letinga i Nidelva og i Kanalen er avsluttet. Under den organiserte letinga deltok Røde Kors og brannvesenet. I stedet rettes mye av fokuset mot bilder fra overvåkningskamera. Det siste kjente bildet som politiet har kommet over, er fra et kamera i Fjordgata 46 i Trondheim sentrum, og det er fra klokka 05.39 natt til søndag for ei drøy uke siden.

Her går savnede Odin (18) natten han forsvant Bilder fra et overvåkningskamera i Trondheim sentrum viser Odin Andre Hagen Jacobsen natt til søndag.

Bilder fra overvåkningskamera rundt om i byen samles inn og gjennomgås av politiet i håp om at bildene kan gi svar på hvor Odin Andre Hagen Jakobsen gikk etter at han forlot kameratene. Da han sist ble sett, hadde han på seg en sennepsgul dunjakke med burgunder hettejakke under, mørk bukse og skatesko. Odin er 188 centimeter lang og har halvlangt blondt hår.

Politiet har fått inn en del tips, og etterforskningsleder Per Christian Stokke sa før helga til Trønderbladet at politiet har fått inn omtrent 20 henvendelser.