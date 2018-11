Søker om støtte til bok om skole

Nyheter

Gauldal videregående skole har søkt Melhus kommune om støtte til et bokprosjekt. Tirsdag behandler Melhus formannskap søknaden.

I søknaden fra skolen kommer det fram at boka skal hete «En skolereise». Fra Bødtker til Gauldal videregående skole. Boka skal ta for seg perioden 1934 da Støren private middelskole kom i gang og fram til i dag. I tillegg ønsker skribentene å ha med dokumentasjon av all opplæring fra omtrent 1860.

Planen er å få boka i salg før jul. Det planlagte opplaget er 1000, og estimert sidetall er 350. Da søknaden ble skrevet 28. september av rektor Randi Nordgaard Hermstad, var det skrevet 270 sider og i tillegg var det omtrent 150 bilder.

Budsjettet for boka er 500.000 kroner. Skolen går inn med 200.000 kroner og det er budsjettert med 200.000 kroner i salgsinntekter. 100.000 kroner må skolen skaffe fra offentlige og private givere.