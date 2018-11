Mistet ferskt førerkort etter råkjøring

Nyheter

En 18-åring ble tatt av politiet etter å ha kjørt 134 km/t i 80-sona på E6 i Melhus i nærheten av Klett. Det endte med dom i Sør-Trøndelag tingrett.

Kjøringa skjedde natt til 12. oktober. 18-åringen hadde nylig tatt førerkort, og opplyste i retten at han skal begynne som lærling som anleggsmekaniker neste sommer. Retten valgte å ta hensyn til dette slik at tapstida for førerrett blir kortere enn tapsforskriftens tabell inneholder av straffetidsrom.

Unggutten ble dømt til 36 timers samfunnsstraff og fradømmes retten til å føre førerkortpliktig motorvogn i åtte måneder. I tillegg må han ta full ny førerprøve om han vil ha førerkort igjen. I retten erklærte 18-åringen at han tilsto hastighetsoverskridelsen og at han godtok dommen.