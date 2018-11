Råkjørte hjem fra hytta

Nyheter

En melhusmann i 50-årene erkjente i Sør-Trøndelag tingrett at han holdt for høy fart da han skulle foreta en forbikjøring på fylkesveg 30 i Holtålen.

Politiet målte hastigheten til 127 km/t i 80-sonen og tingretten reiser spørsmålet om det var nødvendig å kjøre så fort for å komme seg forbi bilene som lå foran. I første omgang var ikke mannen enig i måleresultatet, men ombestemte seg og valgte tilståelsessak da saken kom opp for tingretten.

Om kvelden 13. mai i år var mannen på vei fra hytta til Melhus. Han har forklart at han lå bak to bilder som han syntes kjørte ujevnt i 75 km/t-80 km/t, og at han bestemte seg for å kjøre forbi. At farten ble for høy, var mannen ifølge domspapirene, klar over.

Dommen lød på 15 dagers betinget fengsel, ei bot på 12.500 kroner og inndragning av førerkortet i fem måneder. Straffen ble lavere enn det aktor foreslo, og retten tok blant annet hensyn til mannens tilståelse. Samtidig viser retten til hensynet til trafikksikkerheten og allmenne hensyn. Retten mente det ikke skulle tas hensyn til at mannen er avhengig av å kjøre bil i jobben.