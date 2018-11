Nyheter

For at du skal være sikker på at julekort og gaver kommer fram til jul, bør de sendes før Postens frister går ut. Når du skal sende kort eller julegaver til venner og familie i Norge, er fristen 16. desember. Klikk på landene i grafikken for å se hvilke frister som gjelder for julepost til de enkelte landene.

