Vil stramme inn sjøfisket etter laks

Nyheter

Det er ingen måtehold i fjordene, skriver Norske Lakseelver etter at statistikken over fangst av sjølaks ble offentliggjort torsdag.

Den viser at laksefangsten i sjøen økte med 11 prosent fra i fjor til i år. Samtidig sviktet laksefisket i elvene, og nedgangen var hele 25 prosent. 2018 var den dårligste sesongen for sportsfiskere de siste ti åra.

Kan ikke fortsette

– At 900 sjølaksefiskere tillates å ta mer laks enn 100.000 elvefiskere er en praksis som ikke kan fortsette, sier generalsekretær Torfinn Evensen i Norske Lakseelver.

Han mener sjøfisket etter laks er altfor uforutsigbart.

– Elvene har mange fangstbegrensende tiltak innenfor tillatt fisketid, mens kilenot- og krokgarnsfiskere kan fiske ubegrensede mengder innenfor sin forhåndsbestemte fisketid, sier Evensen.

Han påpeker også at det foregår ulovlig garnfiske i sjøen. Og at lakselus er en trussel mot bestanden av villaks. Forskere anslår at lakselus fra oppdrettsindustrien gjør at 50.000 færre laks kommer tilbake til elvene for å gyte, hevder Norske Lakseelver.

Campingturist: – Gauldal er Norge i miniatyr Per Kjelland og Mari Nylund Huseby fra Elverum nyter lange og late dager i Trøndelag.

Krever innstramminger

Organisasjonen krever nå at klima- og miljøminister Ola Elvestuen griper inn for å gjøre innstramminger i sjølaksefiske før neste års sesong, og forklarer at 2019 er det internasjonale villaksåret.

– Villaksen er blitt et knapphetsgode, og kommer flere til glede og nytte om den fiskes i elva. Videre gir elvefiske og fisketurisme etter laks og sjøørret verdiskaping og ringvirkninger i hele lokalsamfunnet, mens verdien av sjølaksefisket hovedsakelig er begrenset til kjøttvekta, sier generalsekretæren.

Finnmark fylke står for 40 prosent av det totale sjølaksefisket i Norge. Her gikk fangstene ned. Det gjorde de også i Trøndelag, en reduksjon på fem prosent. I alle andre fylker økte fangstene, og Rogaland og Vest-Agder opplevde en fordobling fra 2017 til 2018.