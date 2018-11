Røde Kors har ATV øverst på ønskelista

Nyheter

– Vi mangler toppfinansiering på ATV. En ATV og tilhenger koster 350.000 kroner, sier Marit Gladsø, leder i Melhus Røde Kors.

Nestleder Lena Ivara Mortensen Trotland forteller at det kommer stadig ønske fra politiet om at Melhus Røde Kors burde stille med firehjuling ved leteaksjoner.

Melhus Røde Kors har skrevet flere søknader til ulike hold for å skaffe penger til ATV-en, men har foreløpig ikke kommet i havn med finansieringa. Laget skal også arrangere distriktsmesterskap for hjelpekorps den første helga i juni, og er på jakt etter sponsorer for å få dekket utgiftene.

Kommer godt med

Onsdag fikk Melhus Røde Kors overrakt en sjekk på 7500 kroner fra banksjef Arne Ingar Elven i Sparebank 1 SMN Gauldalen, og pengene ble varmt mottatt. Beløpet er et resultat av konseptet Hjertebank der det hver måned trekkes ut en ansatt som får gi 7500 kroner til et godt formål. Den ansatte får selv bestemme hvem som er mottaker, og da banksjef Elven ble trukket ut, syntes han Røde Kors var godt egnet.

– Jeg liker godt konseptet Hjertebank fordi det får ansatte til å tenke på hva de vil gi pengene til, sier Elven.

Da banksjefen ringte Melhus Røde Kors for å høre om det var aktivitet i laget, begynte leder Gladsø å undre over hvorfor spørsmålet kom siden Melhus Røde Kors i høyeste grad. Så ble det klart at bakgrunnen for spørsmålet var banksjefens ønske om å gi gaven til Røde Kors, og Gladsø sier at det ikke er så ofte at pengene kommer så lettvint. Vanligvis må det lange søknader til, forteller Gladsø.

Uventet gave

– Vi setter stor pris på uventede gaver som den fra banken, og nå har vi litt tid til å vurdere hvor behovet er størst. Mest sannsynlig blir de 7500 kronene brukt i beredskapsarbeidet, sier Mortensen Trotland.

Sparebank1 SMN deler ut tilskudd til frivillige lag og organisasjoner to ganger i året, og banksjefen forteller at det kommer inn mange søknader fra Midtre Gauldal men få fra Melhus.