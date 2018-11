Nå kommer årets verste ulykkesdager

Nyheter

I flere år på rad har Black Friday vært blant de verste ulykkesdagene i trafikken. Stressede bilister på vei til og fra butikker og kjøpesentre har medført økt risiko for trafikkulykker. Nå viser ulykkesstatistikken fra Finans Norge for 2017 at Black Friday ikke lenger er blant de verste dagene, men det er derimot dagen før.

Verst mellom klokka 12 og 13

– Torsdag før Black Friday var det over 2000 trafikkulykker, noe som gjør den til den verste ulykkesdagen på norske veier i fjor. Erstatningene kom opp i vel 47 millioner kroner, og det verste tidspunktet var mellom klokken 12 til 13 da det var flere trafikkulykker hvert eneste minutt. Over 400 bilister kjørte av veien og flere hundre biler kolliderte med parkerte kjøretøy denne torsdagen i fjor, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring i en pressemelding..





Topp tre dager trafikkulykker 2017:

23. november – 2.032 trafikkulykker



18. desember – 1.994 trafikkulykker



22. desember – 1.993 trafikkulykker

Snøkaos og holkeføre

Noe av årsaken til at dagen før Black Friday troner øverst på ulykkestoppen i fjor skyldes trolig at det var snøkaos og holkeføre flere steder i Sør-Norge.



Antall trafikkulykker på selve Black Friday endte på 1.739, noe som er 12. plass på ulykkestoppen for 2017. Likevel er dette en økning på 28 prosent i forhold til året før, og langt over snittet for andre fredager.

– Black Friday har på kort tid blitt en ulykkesfredag, og vi ser av skademeldinger at mange uhell og ulykker trolig skyldes stress. Folk har dårlig tid og skal gjerne rekke flere butikker i løpet av kort tid. De kjører regelrett i skytteltrafikk for å få med seg flest mulig av salgstilbudene denne dagen.

Dette bør en ha i bakhodet nå fredag og heller forsøke å ta det med ro bak rattet, sier han.

Mann 42 er versting

Erstatningsbeløpet for Black Friday i fjor kom på over 30 millioner kroner. Det var flest ulykker mellom kl. 12 til 13, etterfulgt av rushtidene 08-09 og 16-17.

Den verste «bulketimen», påkjørsler på parkerte kjøretøy i lav hastighet, var mellom kl. 14 til 15.

– Ikke overraskende er det flest menn som er sjåfører i trafikkulykkene på Black Friday. I fjor var det så og si dobbelt så mange mannlige sjåfører som kolliderte jamfør med kvinnelige. Menn i alderen 35 til 50 år krasjet mest, etterfulgt av menn 50 til 64 år og menn over 65 år. Deretter følger kvinner i alderen 35 til 50 år, sier Brandeggen.

Mange stikker av

Fylkesmessig var det flest trafikkulykker Black Friday i fjor i Oslo, foran Hordaland og Akershus, viser Tryg Forsikrings egne beregninger. Når det gjelder såkalte bulkeskader, som oftest sammenstøt i lav hastighet på parkert bil, var Black Friday langt unna ulykkestoppen. Den havnet helt ned på 21. plass i fjor.

– Forhåpentligvis skyldes dette økt bevissthet når man kjører inn og ut av parkeringsplass. Men undersøkelser viser at 6 av 10 bilister har blitt utsatt for parkeringsskade, og at 8 av 10 har opplevd at den som var ansvarlig for skaden stakk av. Dessverre har slike bulker en lei tendens til å bli langt dyrere å fikse enn folk tror, sier han.

Ulykker for 200 millioner denne uka

Når det gjelder trafikkulykker generelt har det de siste årene blitt meldt rundt 850.000 skadetilfeller årlig, og erstatningene har ligget på rundt 13,9 milliarder kroner. Ansvars- og kaskoskader står for mesteparten av erstatningene, viser tall fra Finans Norge.

Den dyreste måneden erstatningsmessig i 2017 var januar, foran desember og mars.

– Men de dyreste ukene var utvilsomt Black Friday-uka og uka før julaften. Ser en på Black Friday-uka totalt i fjor var det over 10.000 trafikkulykker som kostet nær 200 millioner i erstatning. Jeg frykter lignende ulykkestall i år, om ikke verre. Nå er det tilbud hele uka. Det betyr økt trafikk og økt risiko for enda flere trafikkulykker, sier Brandeggen.