Nyheter

- Jeg fant to sykkelskjeletter i bakken ned til Øran for noen dager siden, forteller en leser som har sendt oss bildet.

- Syklene er ribbet for alt, men det kan jo være noen som kjenner igjen vrakene. Eller er de kanskje ribbet for alt av tyver? Ikke vet jeg, tilføyer leseren, som tror sykkelrestene fort kan forsvinne:

- Hvis eierne ønsker å ha dem, tror jeg de må hente de snart, for ellers regner jeg med at noen sørger for å få de levert hos Envina på Søberg.

Sykkelmysteriet er oppklart Den «forlatte» sykkelen er ofte i bruk.