Lokalhistorie slår an

Nyheter

Medlemsmøtet sist torsdag var svært godt besøkt, og historielagets leder Bjarne Sommersel var både glad og overveldet over at så mange ville komme. Auditoriet på Trøndertun der møtet ble holdt, var nesten fullsatt. Melhus historielag har omtrent 500 medlemmer.

Pilegrimsvandring

Først ut i medlemsmøtet var Torgeir Gunleiksrud (80) som fortalte om pilegrimsvandringer gjennom Melhus. Gunleiksrud hyllet Ola Storhaugen for innsatsen han la ned for å få ruta over Vassfjellet merket slik at dagens pilegrimsvandrere finner stien.

– Det var stor pilegrimsvandring til Nidaros i 500 år, fortalte Gunleiksrud.

Olav den hellige ble drept på Stiklestad og ble fort kåret til helgen. Melhusbyggen og trønderhøvdingen Einar Tambarskjelve spilte en viktig rolle da Olav den hellige var blitt ført til Nidaros, og innsatsen til Tambarskjelve er nevnt i Snorre. Målet for pilegrimene var Nidaros der det raskt ble bygd kirke til ære for Olav den hellige, og Olav ble også kjent som helgen i flere land.

Fra Vassfjellet hadde folk målet i siktet, og det ble bygd et kapell ved Øyvindstjønna der det er funnet både en trefigur og et pilegrimsmerke. Da reformasjonen ble innført, ble pilegrimsvandringer nedtonet. De siste årene er pilegrimsvandringer igjen blitt vanlig, og det er laget flere offisielle pilegrimsleier. Under Sagauka pleier Gunleiksrud å ta med skoleklasser med på pilegrimsruta i deler av Vassfjellet.

– Det må tas et krafttak for bedre merking av pilegrimsleia, sa Gunleiksrud.

Flere hundre gamle bilder funnet på loftet Ved en tilfeldighet ble flere hundre negativer på glassplater funnet på Trøndertun.

Siste etappe for pilegrimene 32 pilegrimer Støren ankom stasjon for å fullføre siste etappe inn mot Nidaros.

Bildeskatt

Neste post i programmet var bildevisning, og Olav Harald Langås viste bildeskatten Kåre Skånøy har gitt vekk. Anders Olausen Skaanø (1882–1917) fotograferte folk og gårder langs Åsvegen, og etter ham er det funnet 550 glassplater med negati-ver. Langås som er tidligere journalist i Trønderbladet og har eget fotomuseum på Gåsbakken, har restaurert negativer og viste eksempler på bilder under medlemsmøtet. Fotografiene viser dagligliv og gårder på tidlig 1900-tall, og Langås håper å kunne finne navn på personene som er avbildet. Under medlemsmøtet ble i alle fall en gård gjenkjent og da som gården til familien Skotvold. Familien til Skaanø kom opprinnelig fra Rissa, og Langås reiser spørsmålet om noen av fotografiene kan være tatt der.

Fikk servert varm suppe og en dramatisk historie I underkant av 50 personer hadde meldt sin interesse for å være med da Soknedal Historie- og museums-lag inviterte til busstur i Armfeldts fotspor.

Nå blir bauta for storbonde gjenreist Arkeologer gleder seg over at Riksantikvaren har gitt penger til å få satt opp bauta på stort gravfelt.

Fersk Melhusbyggen

Til slutt i medlemsmøtet viste Signy Ryther Overbye den ferskeste utgaven av Melhusbyg-gen. Dette bladet tar opp ulike temaer som karolinernes herjinger i Melhus og den svært gamle gravplassen på Hølonda, og deles ut til medlemmene samt skal selges på stands og i butikker.