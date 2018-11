Nyheter

Mandag morgen klokken 08.02 melder Vegtrafikksentralen Midt på Twitter at Brekktunnelen på E39 Klett - Orkanger er stengt på grunn av et trafikkuhell.

Politiet i Trøndelag melder på Twitter at en bil mistet et hjul inne i tunnelen. Hjulet traff et annet kjøretøy som fikk store skader.

Anbefalt omkjøring er fylkesvei 800.