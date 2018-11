Gårdbruker demonstrerte utenfor Melhus rådhus for beiteretten

Nyheter

Fredag morgen møtte gårdbruker Merete Støvring opp med to ponnier utenfor Melhus rådhus. Der delte hun ut løpesendler til folk som var på vei inn i rådhuset. På løpeseddelen skriver hun blant annet at hun protesterer mot at Melhus kommune har avsluttet hennes beitesesong.

Går rundt i bygda

Støvring har flere dyreslag, og dyrene hennes er hyppig omtalt fordi de går løse rundt i bygda. Ifølge Støvring skyldes det at folk åpner grinder i utmarka slik at dyrene hennes går inn på innmark. Det mener hun er farlig fordi kyrne er store. I løpeseddelen skriver Støvring at hun krever at Melhus kommune finner erstatningsarealer som hun kan bruke som beite, og hun varsler at hun inntil videre vil benytte kommunens grøntarealer.

Mens Støvring har demonstrasjon utenfor rådhuset, ringer Ola Eidsmo fra Fremo til Trønderbladet og forteller at han har 30 kyr gående på innmarka.

- Kyrne har vært der siden i september, og de har spist opp gresset. De ser magre ut. Jeg har varslet politiet og Mattilsynet, sier Eidsmo som mener det er på tide at kyrne hentes hjem til gården.

Kuflokk på vift på Fremo Politiet ber eieren ta hånd om dyrene.

Eidsmo sier at beitesesongen avsluttes 15. september, og at grindene da åpnes.

Ifølge Beiteloven kan husdyr ikke gå på annen manns innmark, og Støvring sier til Trønderbladet at hun er klar over lovbestemmelsen. Støvring mener altså at dyrene hennes skal få gå i utmarka så lenge de finner mat der.

Overvåkningskamera

- Forsvaret har hjulpet meg med å få grindene lukket, og jeg har fått sette opp overvåkningskamera. Det sto oppslag om dette, og jeg varslet Datatilsynet, sier Støvring.

At grindene skal stå åpne, avvises av Støvring som mener at grindene må holdes lukkes slik at dyrene hennes kan få gå på beite så lenge som mulig. Hun mener at det er fôrkrise, og hun sier at hun har spart mye fôr til dyrene ved å ha dem ute på beite så lenge som hun har gjort. I tillegg mener hun at grindene står lukket på Oppdal slik at husdyr ikke skal forville seg inn på E6.

Anmeldelse etter beitekonflikt Politiet etterforsker en angivelig voldsepisode og ser på hvordan beitekonflikten kan løses.

Voldsepisode

Striden om beiting toppet seg tidligere i uka da Støvring ble anmeldt etter det som skal ha vært en voldsepisode. Ifølge politiet ble ingen skadet.

- Jeg ble bedt om å komme og hente dyr, og jeg møtte opp. Folk kom kjørende mot meg. Jeg mistet kontrollen over dyrene, og dette er store dyr. Det var fire personer og to biler. Flokken er på 30 kyr. Jeg måtte immobilisere den ene og legge henne i gresset. Hvorfor hjalp de meg ikke i stedet, sier Støvring.

Under demonstrasjonen er det ulike reaksjoner blant folk. Flere tar imot løpeseddelen uten å si så mye, mens en kvinne klapper på ponniene og synes de er søte. Støvring sier at hun ikke rakk å stelle ponniene før hun dro til rådhuset, og at det er årsaken til at de er så skitne.