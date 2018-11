Anmeldelse etter beitekonflikt

Nyheter

Politiet rykket ut til Ler tidligere i uka etter det som kan ha vært en voldssak. En person skal ha angrepet en annen person.

– Det er delte meninger om hva som har skjedd. Ingen ble skadet, sier seksjonsleder Ole Petter Ustad i Gauldal politidistrikt.

Uenige om grinder

Det politiet kaller en angivelig voldssak, skal ha sammenheng med en langvarig beitekonflikt. Over en periode har politiet fått en rekke henvendelser fra folk om at husdyr går løse omkring på Ler og Fremo, og deriblant på innmark som hører til andre enn husdyreieren. Husdyrene opptrer til dels i flokk. Noe av konflikten skal ha sammenheng med når grinder kan stå åpne eller skal holdes lukket og hvor det kan beites.

– Det er ikke en så enkel sak, sier Ustad.

Ustad forteller at saken er sendt over til politikontakt Snorre Løvseth.

– Saken er tidlig i etterforskningsstadiet. Her følger vi to spor. Den ene er etterforskningsmessig, og for den delen skal jeg ikke komme med noen kommentar. Når det gjelder det forebyggende sporet, skjer det delvis sammen med Melhus kommune og Mattilsynet. Politiet skal være en objektiv part, sier Løvseth.

Ulike regelverk

Løvset forteller at det er mange slags regelverk som er inne i bildet når det gjelder denne saken. Siden det har kommet mange henvendelser til politiet over tid om beitedyrene, har politiet bestemt seg for å jobbe «relativt heftig med saken» som Løvseth uttrykker det.

– Vi ser foreløpig ingen snarlig eller lettvint løsning i saken, opplyser Løvseth.

