Kontrollerte 221 bilister for rus på E39

Nyheter

Onsdag gjennomførte UP en ruskontroll ved Udduvollbrua på E39. 221 bilister ble kontrollert, men ingen kjørte med promille eller rus. Dette meldte Trøndelag politidistrikt på Twitter klokka 11.21.

Politibetjent Magnus B. Lundhaug i UP sier til Trønderbladet at kontorllen varte fra 9 til 11, og at det var en særlig fokus på ruskontroll og tungbilkontroll.

- Det var én som tiltrakk seg vår fokus. Han blåste til lavpromille, og når en gjør det, må en stå til at promillen er null. Får en bilist en promille mellom null og 0,2 må vedkommende vente til han/hun er helt edru, sier Lundhaug.