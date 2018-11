Fire ble bøtelagt i Melhus sentrum

Nyheter

- Vi har hatt flere ulykker i Trøndelag som kan knyttes til uoppmerksomhet. Derfor er atferdskontroll ett av tiltakene, sier politibetjent Magnus B. Lundhaug i Utrykningspolitiet.

Onsdag hadde Utrykningspolitiet (UP) atferdskontroll i Melhus sentrum. Godt gjemt blant noen biler ved næringsbygget Plassen fulgte politifolk med trafikken i begge retninger. Fokuset var på bilbeltebruk og bruk av håndholdt mobiltelefon.

- Bruk av mobiltelefon kan ta oppmerksomhet, og vi ser at en del benytter håndholdt mobil, sier Lundhaug.

Gebyret for bruk av håndholdt mobil er 1700 kroner.

Kontrollen førte til at tre førere ble ilagt forenklet forelegg for håndholdt mobil og én ble ilagt gebyr for ikke å ha brukt bilbelte.

Tidligere på dagen hadde UP storkontroll på Udduvollbrua, og der ble en bilist stanset med lavpromille.