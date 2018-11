Ujevn strømforsyning på Støren

Nyheter

Både TrønderEnergis avdeling på Støren og Trønderbladet har fått henvendelser fra folk som opplever ujevn strømtilførsel på Støren og i området rundt.

Pulserende lys

- Pulserende lys over hele Støren tirsdags morgen. Både i private hjem, bedrifter og gatelysene er rammet av dette. Ingen info å få fra Midt Energi. Synes de burde sendt ut et varsel om ikke annet for å informere om at de jobber med saken, skriver en leser til Trønderbladet i ei melding.

Andre melder om blinkende lys, og er urolige for at elektrisk utstyr kan ta skade.

- Problemet kommer fra det overliggende nettet, sier Helge Holden i TrønderEnergis avdeling på Støren.

Ifølge Holden fører TrønderEnergi strøm inn på det overliggende nettet.

Energikonsern skifter navn Gauldal Energi heter noe annet nå.

Holden forteller at de har fått en del henvendelser fra kunder om blinkende lys, og at de har meldt inn problemet til TrønderEnergis nettavdeling i Trondheim.

- Vi vet ikke årsaken til dette, sier Holden.

Årsaken

Midt Energi, tidligere Gauldal Energi, er blitt kjøpt opp av TrønderEnergi. Kommunikasjonsrådgiver Ole Marius Ingvaldsen i TrønderEnergi forteller at TrønderEnergi er klar over problemet.

- Det har vært litt ujevn spenning to morgener, og det er potensielt flere steder i Midtre Gauldal inkludert Støren og Soknedal som kan være berørt, sier Ingvaldsen.

Årsaken til den ujevne spenninga er ifølge Ingvaldsen at det har kommet inn mye strøm på nettet når kraftverkene har økt produksjonen tidlig på dagen. Dette har forplantet seg på strømnettet, og fører altså til ujevn spenning.

- Vi har vært i samtale med Statnett om dette, og det ser ut til at dette vil løse seg, sier Ingvaldsen.